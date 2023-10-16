Виктория Дайнеко рассказала, за что недолюбливает бывшего мужа

Певица Виктория Дайнеко рассказала о сложных отношениях с бывшим мужем Дмитрием Клейманом и призналась, что он практически не участвует в воспитании их совместной дочери.

«За этот год они виделись три раза. Иногда он говорит, вот, надо видеться чаще и пропадает», - пожаловалась артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Как подчеркнула Дайнеко, несмотря на равнодушие Клеймана, она всегда оправдывает его перед дочерью. Например, говорит, что папа ее очень любит.

«Она уже достаточно взрослая, ей скоро будет восемь лет, и я вообще предлагаю ей все вопросы с папой решать напрямую», — сказала Виктория, добавив, что не хочет выступать посредником между отцом и девочкой.

При этом Дайнеко не стала скрывать, что иногда сама напоминает бывшему мужу о необходимости пообщаться с ребенком. Иногда даже доходит до скандалов, после которых мужчина действительно начинает уделять внимание дочери, звонить, но потом опять пропадает. По словам артистки, девочка сильно переживает, но невозможно заставить человека быть папой.

«Она знает, что я его недолюбливаю», - сказала певица, говоря об отношении к бывшему мужу.

Ранее мы писали, что Виктория Дайнеко рассказала о навязчивом поклоннике, который устроил настоящую слежку за ней. По признанию вокалистки, как-то раз он ехал за ней вплоть до дома ее родителей. К счастью, отец Виктории вышел ее встретить, поэтому история завершилась благополучно.