«Доехал за мной до дома родителей»: Виктория Дайнеко рассказала о преследовании поклонника

Певица Виктория Дайнеко рассказала, как однажды на своем опыте осознала, насколько бывает опасна популярность. Навязчивый поклонник устроил настоящую слежку за ней. И артистка даже не знает, чем все могло закончиться, если бы не ее отец.

По признанию вокалистки, ее преследовал молодой человек, являющийся ее фанатом. Как-то раз он ехал за ней вплоть до дома ее родителей. К счастью, папа Виктории вышел ее встретить, как только она прибыла, поэтому история завершилась благополучно.

«Он меня преследовал до того момента, пока не доехал за мной до дома моих родителей, где, на счастье, меня вышел встречать папа. Он подошел к этому парню и поговорил с ним, после чего тот перестал за мной ходить», - поделилась Дайнеко в интервью Леди Mail.ru.

После разговора с отцом певицы поклонник успокоился и перестал следовать за ней по пятам. Сама Виктория призналась, что его поведение пугало ее. Именно тогда она поняла, что любви и внимания публики должно быть в меру.

Ранее Виктория Дайнеко рассказала, что неизвестный проник в ее номер в Якутске.