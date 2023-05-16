Виктория Дайнеко рассказала, как после встречи с Аллой Пугачевой уехала с температурой под 40
Фото: Starface.ru
Певица Виктория Дайнеко рассказала, как побывала в гостях у артистки Аллы Пугачевой и уехала от нее с температурой под 40. Примадонна была наставником и продюсером «Фабрики звезд-5», после шоу Дайнеко продолжала с ней общаться.
Пугачева имела вредную привычку, а у певицы была аллергия на сигаретный дым.
«Я хотела быть поближе к ней, сидела рядом с ней. И уехала от нее с температурой под 40», - призналась Дайнеко в интервью.
Певица гордится близким знакомством с Пугачевой: она подчеркнула, что Примадонна поддерживала молодых исполнителей, что является редкостью в отечественном шоу-бизнесе.
Однако она осудила отъезд Пугачевой в Израиль, заявив, что «это было непонятно и неприятно».
В том же интервью Дайнеко говорила о разочаровании в шоу «Маска».