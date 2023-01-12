Виктория Дайнеко рассекретила беременность, появившись на премьере с женихом и внушительным животом

12 января в Москве в кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна». Мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, но все внимание было приковано к Виктории Дайнеко. Певица буквально светилась от счастья вместе со своим женихом и с удовольствием позировала фотографам.

35-летняя артистка уже не в первый раз появляется на публике вместе со своим новым возлюбленным Романом. Молодой человек не артист, а бизнесмен. За плечами у него уже есть неудачный брак с экс-сотрудницей «Газпрома», а также двое детей. Виктория много не рассказывает о новом избраннике, однако судя по всему отношения у пары развиваются стремительно, и уже совсем скоро Дайнеко отправится под венец. На премьере на безымянном пальце артистки блистало кольцо с внушительным бриллиантом. А такие обычно преподносят на помолвку.

Впрочем не только роскошное украшение Виктории привлекало внимание в тот вечер. Журналисты MK.RU не смогли не заметить внушительный живот певицы, прикрытый тканью свободного короткого платья. Невооруженным взглядом было заметно, что Дайнеко находится в положении. К слову, в беременности артистку заподозрили еще месяц назад, но тогда живот был совсем небольшой.

Сама же Виктория Дайнеко пока никак не комментирует слухи о будущем ребенке. Но выглядит певица прекрасно, так что за здоровье будущей мамы переживать не стоит.

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