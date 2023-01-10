39-летняя Светлана Светикова рассекретила третью беременность

Певица Светлана Светикова опубликовала фотографию, на которой виден округлившийся живот исполнительницы. На фотосессии она напоминала персонажа «Гарри Поттера» - волшебницу Беллатрису Лестрейндж.

На фото Светикова была в черном боди, который подчеркивал «беременный» живот. По словам певицы, эта фотосессия «больше о чувствах», которые «мы не можем скрыть, и они прорываются сквозь маску повседневной жизни, оставляя следы».

39-летняя Светикова счастлива в браке с Алексеем Полищуком, который занимается акробатикой на льду. В семье растут двое сыновей.

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