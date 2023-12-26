Виктория Дайнеко пожаловалась на соседей по дому: «Портят жизнь мне и дочери»

Российская певица Виктория Дайнеко несколько лет назад переехала со своей дочерью из загородного дома в отремонтированную квартиру в Москве. Но жизнь в апартаментах оказалась не такой безоблачной. Артистка пожаловалась на соседей, которые постоянно курят у себя дома.

Певица отметила, что нашла идеальный дом, район и квартиру. Все было хорошо, пока туда не заехали соседи, которые регулярно курят сигареты. Запах при этом регулярно поступает в апартаменты Дайнеко.

«Вот и что делать? Человеческие просьбы людям неинтересны. Они их игнорируют и продолжают портить жизнь мне и дочери, которая тоже, мягко говоря, не в восторге от того, что наша квартира превратилась в курилку», — написала звезда на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Виктория не намерена мириться с этим. Она собирается обратиться за помощью к участковому и в Роспотребнадзор.

Ранее певица Виктория Дайнеко рассказала о выступлении с Воробьевым на шоу «Дуэты».