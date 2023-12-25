«Это была моя мечта»: Дайнеко рассказала о тандеме с Воробьевым в популярном шоу

Известная певица Виктория Дайнеко поделилась впечатлениями от участия в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Об этом пишет StarHit.

Уточняется, что в крайнем выпуске передачи артистка вместе с Воробьевым исполнила песню Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow. По словам звезды, она долгое время мечтала выступить именно с этой композицией.

«Когда я услышала, что нужно спеть Shallow, то сразу согласилась. Это была моя мечта. До этого два раза пела ее в караоке, и кто со мной давно, те, возможно, помнят», - заявила Дайнеко.

Помимо этого, певица призналась, что всегда хотела спеть Shallow вместе с Воробьевым. Свое желание Дайнеко объяснила уверенностью в том, что певец сможет прекрасно исполнить эту работу. Она добавила, что осталась довольна итоговым результатом несмотря на то, что узнала о песне лишь за несколько часов до съемочного процесса.

Стоит отметить, что на сцене «Дуэтов» Дайнеко и Воробьев встретились не только в качестве коллег, но и бывших возлюбленных. Известно, что артисты состояли в любовных отношениях в период с 2011-го по 2012 год.

«Я так рада, что это оказался Алексей Владимирович, мы давно не виделись», —заключила Дайнеко.

Ранее хореограф Мигель рассказал об отношениях с певицей Дайнеко на «Фабрике звезд-5».