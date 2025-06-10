Виктория Дайнеко дала совет Гогунскому после его слов о женщинах с плохим настроением

46-летний актер Виталий Гогунский возмутил общественность словами о настроении женщин. Звезда «Универа» заявил, что его избранница не имеет права находиться в плохом настроении. Это заявление прокомментировала певица Виктория Дайнеко.

Победительница «Фабрики звезд — 5» считает, что артист не прав. По мнению исполнительницы, у каждого в паре может быть плохое настроение, но это не повод его скрывать. Жить с человеком, который всегда имитирует идеальную картинку — не про искренность, убеждена Виктория.

Дайнеко предложила артисту достаточно радикальное решение его проблемы с восприятием эмоциональных людей.

«Может быть, Виталий Гогунский просто сам себя от общества изолирует и окружит себя исключительно позитивными людьми?», — заявила Виктория в разговоре со StarHit.

Напомним, в новом интервью артист не стал отказываться от слов о женщинах в плохом настроении. Гогунский заявил – свою любимую он полностью обеспечивает, именно поэтому ей нельзя быть несчастной.