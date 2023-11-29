Виктория Боня заявила о завершении реабилитации после пластической операции

Блогер и телеведущая Виктория Боня заявила о завершении реабилитационного периода после пластической операции в США. Звезда обратилась к голливудскому хирургу Чиа Чи Као, который сделал ей «лисьи глазки», как у супермодели Беллы Хадид, а также проявил инициативу и подкорректировал форму губ.

Почти три месяца Боня отказывалась общаться на публике без больших солнцезащитных очков из-за сохраняющегося отека. В одном интервью она даже сравнила свою внешность с блогером Олегом Монголом.

Теперь же 44-летняя Виктория призналась, что готова продемонстрировать итоговый результат работы американского хирурга. На своей странице в соцсети она опубликовала видеоролик, на котором запечатлена с длинными наращенными волосами и ярким макияжем. Телеведущая показала свое лицо вблизи и призналась, что довольна результатом.

«Вот она я. Спустя ровно три месяца после операции у гениального врача. Без фильтра, уже почти без отеков», — приводит The Voice слова Виктории.

Она также добавила, что сейчас уже можно обсуждать, удалась ли операция и стоила ли она того.

Ранее мы писали, что поющая телеведущая Ольга Бузова пригласила Боню на свое новое шоу в Москве. Восстанавливающая после пластической операции на лице звезда призналась, что не смогла посетить мероприятие из-за похмельного синдрома. Боня извинилась перед Бузовой и пояснила, что ее не было в зрительном зале из-за визажиста Сердара Камбарова.