«Я умирала с похмелья»: Виктория Боня обратилась к Ольге Бузовой
Виктория Боня призналась, что «умирала с похмелья» из-за Сердара Камбарова.
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Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала, что поющая телеведущая Ольга Бузова пригласила ее на свое новое шоу в Москве. Восстанавливающая после пластической операции на лице звезда призналась, что не смогла посетить мероприятие из-за похмельного синдрома.
Боня извинилась перед Бузовойй и пояснила, что ее не было в зрительном зале из-за визажиста Сердара Камбарова.
«Оля, ты умничка! Горжусь тобой! Оля, я так хотела прийти! Но вчера меня напоил Сердар и я весь день сегодня умирала с похмелья после двух бокалов вина», — приводит The Voice слова 43-летней Виктории.
Комментарий Бони вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи усомнились, что звезда выпила только два бокала и напомнили, как она неоднократно заявляла о том, что не пьет алкоголь.
«А вы еще и пьющая? Зачем обманывать, от пары бокалов не будет так!», - посмеялись комментаторы.
Сердар Камбаров является старым другом Виктории. Он в числе первых увидел результат ее пластической операции.
Ранее мы писали, что Виктория Боня вернулась в Москву и стала активно демонстрировать результаты пластической операции на лице, которая обошлась ей в 19 миллионов рублей. Она заверила, что все затраты уже окупились.