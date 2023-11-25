«Я умирала с похмелья»: Виктория Боня обратилась к Ольге Бузовой

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала, что поющая телеведущая Ольга Бузова пригласила ее на свое новое шоу в Москве. Восстанавливающая после пластической операции на лице звезда призналась, что не смогла посетить мероприятие из-за похмельного синдрома.

Боня извинилась перед Бузовойй и пояснила, что ее не было в зрительном зале из-за визажиста Сердара Камбарова.

«Оля, ты умничка! Горжусь тобой! Оля, я так хотела прийти! Но вчера меня напоил Сердар и я весь день сегодня умирала с похмелья после двух бокалов вина», — приводит The Voice слова 43-летней Виктории.

Комментарий Бони вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи усомнились, что звезда выпила только два бокала и напомнили, как она неоднократно заявляла о том, что не пьет алкоголь.

«А вы еще и пьющая? Зачем обманывать, от пары бокалов не будет так!», - посмеялись комментаторы.

Сердар Камбаров является старым другом Виктории. Он в числе первых увидел результат ее пластической операции.

Ранее мы писали, что Виктория Боня вернулась в Москву и стала активно демонстрировать результаты пластической операции на лице, которая обошлась ей в 19 миллионов рублей. Она заверила, что все затраты уже окупились.