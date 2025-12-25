Виктория Боня заявила, что собирается родить от Павла Дурова. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях Павел Дуров рассказал, что собирается финансово помочь девушкам, желающим воспользоваться его донорской спермой. Разработчик заявил о готовности оплатить процедуру ЭКО.

На это предложение отреагировала Виктория Боня, которая в шутливой манере поинтересовалась, где взять семя Дурова.

«Я созрела. Где брать сперму-то?» — написала комментарий она.

При этом Дуров заявлял, что может также обеспечить своих детей роскошным наследством. Правда, для этой цели он искал женщин до 38 лет, а Виктории Боне — 46.

Напомним, Виктория Боня воспитывает 13-летнюю дочь Анджелину от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита.

