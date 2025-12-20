«Это ужасно! Я не рождена для этого!»: дочь Виктории Бони закатила истерику из-за полета эконом-классом

Дочь телеведущей Виктории Бони устроила истерику, узнав, что ей придется лететь в эконом-классе. Об этом модель рассказала в соцсети и опубликовала видео с 13-летней Анджелиной.

Единственная дочь Виктории Бони — наследница ирландского миллиардера Алекса Смерфита. 13-летняя Анджелина привыкла жить в роскоши и ни в чем не знать отказа. На этот раз девочка закатила скандал из-за того, что не хотела лететь в салоне эконом-класса. Соответствующими кадрами телеведущая поделилась в личном блоге.

«Можешь, пожалуйста, мне взять бизнес? Пожалуйста! Я не буду пять часов сидеть в экономе! Я тебя умоляю, возьми бизнес!» — кричала Анджелина.

В ответ Виктория Боня подчеркнула, что для комфортных условий нужно иметь собственные деньги. Но и здесь девочка не растерялась: она заявила, что уже зарабатывает на рекламе и имеет приличные накопления, поэтому может сама заплатить за место в бизнес-классе.

«Я могу заплатить, пожалуйста! Нет, не твоей картой, а теми деньгами, которые я сделала на фотосессии и не потратила. Я их копила! Да, я богачка. <…> Я не хочу быть в экономе, хотя бы бизнес, пожалуйста. Это ужасно, мам! Я не рождена для этого! Умоляю. Не могу там сидеть нормально. Я хочу быть в комфорте. Пожалуйста, можешь мне взять бизнес?!» — высказалась дочь Виктории Бони.

Анджелина рассказала, что заработала 5 тыс. долларов (около полумиллиона рублей): половину она потратила на увлечение конным спортом, а другую оставила матери на хранение. Девочка попросила купить билет на ее деньги. В результате Виктория Боня с трудом пошла на уступки дочери, а та обняла ее.

«Вот так мама тебя любит. А ты себя некрасиво ведешь. Тебя не будет месяц, но ты обещала звонить. Я специально видео записываю, чтобы у нас были свидетели. Лети, я хотя бы от тебя отдохну. Слава Богу, у меня один ребенок, а не три. Это мой подарок тебе на Рождество», — заключила модель.

Ранее Виктория Боня пожаловалась, что ее дочь Анджелина тратит в день 100 евро: «Это очень большие расходы для 13 лет».