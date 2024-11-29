«Наша семья станет больше»: жена Газманова сделала заявление по особенному поводу

Жена певца Олега Газманова заявила, что ее 27-летний сын Филипп готов продолжить род. Марина Газманова обратилась к наследнику в соцсетях и поздравила с днем рождения.

Избранница народного артиста поделилась редкими кадрами с молодым человеком и рассказала о том, какие эмоции испытывает.

«Сын, с нашим днем нас, с твоим днем рождения! В этом году я почувствовала, что скоро к тебе придет настоящая любовь и наша семья станет больше. Пусть повезет встретить своего человека и создать крепкую семью, основанную на сильных, искренних чувствах, взаимопонимании и доверии. Мне кажется, ты готов взять на себя ответственность за продолжение рода», – написала Марина.

Счастливая мама отметила, что сейчас самое время для любви. Она напомнила сыну, как в детстве они говорили друг другу фразу «Я люблю тебя до луны и обратно, умноженное на триллион раз».

Напомним, что Марина родила Филиппа в браке с Вячеславом Мавроди, братом основателя МММ. Она рассказывала, что из больницы их забрал Газманов, а отец ребенка в это время был под арестом из-за банковских махинаций. Певец усыновил мальчика и дал ему свою фамилию. Но из-за санкций Филипп взял фамилию матери, так он может вести бизнес за границей.

У Марины с Олегом есть еще общая дочь Марианна, которой 20 лет. Но о жизни девушки почти нет информации, так как она не является публичной персоной.

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