«Они начинают ломаться»: Виктория Боня рассказала, почему ей не везет с мужчинами

Блогер Виктория Боня пожаловалась на одиночество и призналась, что не может встретить любовь, так как мужчины начинают ломаться рядом с ней.

«Я во всех отношениях чувствую себя больше, чем мужчина. На моем фоне они начинают ломаться. Когда это вижу, не хочу, чтобы мужчина страдал, поэтому встаю и ухожу», - сказала 44-летняя Виктория в интервью Кристине Егиазар, доступном на YouTube.

При этом блогер подчеркнула, что ей регулярно поступают предложения руки и сердца, но всех поклонников она отвергает.

«Понимаю, что меня этот мужчина не выдержит», — разоткровенничалась Боня.

Кроме того, она опровергла слухи о наличии состоятельного поклонника и заверила, что за все в этой жизни ей приходится платить самой.

Ранее Виктория Боня заявила, что никогда не считает деньги, если решила совершить какую-то покупку. Она заверила, что внесла предоплату за шикарную виллу, но не стала уточнять, где она будет построена. Также блогер поделилась планами на будущее и призналась, что хочет купить самолет.