Виктория Боня выпила бутылку шампанского за 35.000 рублей

Актриса и телеведущая Виктория Боня опубликовала в своем микроблоге фото бутылки шампанского Frederic Savart.

Это одно из лучших шампанских, доступных в России. Известно, что создано оно из плодов винограда Монтань, а количество бутылок выпускаемых в год, составляет не более двадцати тысяч.

Из-за столь ограниченного тиража, цена за 0.75 л. игристого напитка колеблется от 25 до 30 тысяч рублей.

Учитывая сложности транспортировки и логистики в ресторанах (а Боня явно заказала бутылку на свой столик) стоимость вполне может и превысить магазинную.

Стоит сказать, что 43-летняя звезда не только живет на широкую ногу, но и постоянно рискует. Недавно мы писали о том, что Викторию чуть не съела акула.