14:26, 10 февраля 2023
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Виктория Боня выпила бутылку шампанского за 35.000 рублей
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»
Актриса и телеведущая Виктория Боня опубликовала в своем микроблоге фото бутылки шампанского Frederic Savart.
Это одно из лучших шампанских, доступных в России. Известно, что создано оно из плодов винограда Монтань, а количество бутылок выпускаемых в год, составляет не более двадцати тысяч.
Из-за столь ограниченного тиража, цена за 0.75 л. игристого напитка колеблется от 25 до 30 тысяч рублей.
Учитывая сложности транспортировки и логистики в ресторанах (а Боня явно заказала бутылку на свой столик) стоимость вполне может и превысить магазинную.
Стоит сказать, что 43-летняя звезда не только живет на широкую ногу, но и постоянно рискует. Недавно мы писали о том, что Викторию чуть не съела акула.
Источник: Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Автор:Кирилл ЗенковТеги: