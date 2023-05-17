Виктория Боня в зеленых перьях высмеяла Ксению Собчак на Каннском кинофестивале

Виктория Боня уже много лет является гостьей одного из самых престижных зарубежных кинофестивалей в Каннах. Каждый год телеведущая появляется на красной дорожке в довольно экстравагантных образах, за что подвергается насмешкам в Сети. Причем подшучивают над блогером не только подписчики, но и коллеги. Например, Ксения Собчак редко упускала возможность как-то уколоть «подругу», заявляя, что она выглядит не к месту среди голливудских звезд. И в этот раз Боня решила ей все-таки ответить.

По пути на мероприятие Виктория в длинном платье с зелеными перьями записала видеообращение к фанатам, в котором высмеяла Собчак. Она подметила, что сама Ксения Анатольевна была на фестивале всего один раз, да и то не запомнилась на нем. Также блогер упомянула, что и в этом году супруга Константина Богомолова собиралась в Канны, но все-таки не поехала.

«Ксения, приезжай! Проведу тебя как королеву, настоящую звезду. Когда ты выходишь к фан-зоне, когда тебя выводят из машины, когда тебе не нужно пробираться через толпу! Обещаю, тебе сделаю бесплатно!» - посмеялась Виктория.

Напомним, что между Собчак и Боней никогда не было особой любви. Артистки то и дело всегда враждовали, считая друг друга недостойными особами. Виктория заявляла, что Ксения скандалами пытается привлечь внимание к своей неинтересной персоне, а та, в свою очередь, возмущалась, как модель могут пропускать на важные светские мероприятия, если она не отличается ничем выдающимся.

Ранее Ксения Собчак ответила недоброжелателям на шутки про ее фото в купальнике.