«А можно в купальниках в вашем возрасте?»: 41-летнюю Ксению Собчак высмеяли за фото в бикини

Ксения Собчак является довольно активным пользователем Сети и часто публикует различные фото на своей странице. Сейчас журналистка вместе с семьей отдыхает на Бали и рассказывает все о путешествии своим поклонникам. Недавно же телеведущая решила порадовать фанатов весьма откровенным снимком в ярко-розовом бикини. Вот только не все с восторгом отнеслись к такому контенту.

Многих пользователей восхитило, как Ксения выглядит в 41 год, но нашлись и те, кто стал смеяться над ней. Люди даже сравнивали Собчак с Волочковой, которая на данный момент находится на Мальдивах и часто снимается и в купальнике, и без него на пляже. А один из хейтеров решил указать экс-звезде «Дома-2» на возраст: «А что уже можно в купальниках в вашем возрасте?»

Впрочем, Собчак не растерялась и ответила подписчику в весьма ироничной форме. «Прикиньте, пока не запретили», - съязвила артистка. К слову, в отличие от прошлых публикаций Ксении, новая оказалась практически не подвержена негативу, что удивило и саму журналистку. Она пошутила, что небольшое количество критики связано с тем, что «боты еще спят».

Ранее в Сети после очередного поста Константина Богомолова с новой силой стали обсуждать развод режиссера с Ксенией Собчак.