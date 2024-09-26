Виктория Боня в слезах рассказала о покорении вершины Манаслу в Гималаях. Об этом стало известно из соцсетей.

Двухнедельное восхождение Виктории Бони на одну из самых высоких гор в мире завершилось. Знаменитость рассказала, что покорила вершину Манаслу (8163 м). Она вышла на связь с подписчиками в слезах и заявила, что посвящает восхождение всем женщинам.

«Вчера я взошла на свою первую вершину! Гора Манаслу — со второй попытки я смогла покорить эту вершину. Можете меня поздравить, это слезы радости. Я столько вложила в эту мечту. Путь был не простой», — рассказала она.

В комментариях Боню поздравили ее коллеги по шоу-бизнесу: Прохор Шаляпин, Анна Седокова, Яна Рудковская и многие другие.

«Умница! Это реально очень круто и очень трудно!» — написал Шаляпин.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня показала свои почерневшие в горах щеки и нос.