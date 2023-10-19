Виктория Боня уже месяц скрывает лицо от публики после пластики в США: все перекошено

Модель Виктория Боня вышла на связь с поклонниками в личном блоге с Мальдив, где сейчас отдыхает вместе с возлюбленным. Она ответила на интересующие фанатов вопросы и призналась, почему до сих пор не показывает обновленное лицо после пластики в США. По ее словам, оно все еще перекошено, поэтому она и не спешит шокировать аудиторию.

Месяц назад телеведущая решилась на серьезные перемены во внешности. Она отправилась за границу к звездному хирургу и попросила его сделать ей знаменитые «лисьи глазки». За процедуру она отдала немалые деньги, однако результат до сих пор не видел никто, кроме самых близких Виктории.

Дело в том, что после операции на лице модели сохранился отек, с которым ей все еще не удается до конца справиться. Сначала она не особо переживала по этому поводу, но потом начала волноваться, так как ее перестали узнавать поклонники на улице. Все это чуть ли не загнало Боню в депрессию, но она смогла взять себя в руки. Чтобы немного отвлечься, она улетела на отдых на приватный остров, где ее лицо никто не сможет увидеть.

«Это не интрига! У меня все еще перекошено лицо... Я сама уже дико хочу снять очки. Это очень непросто. Зато очень радует кожа на лице», - отметила Виктория в социальной сети.

Напомним, что, несмотря на все попытки модели спрятать глаза, поклонники недавно все-таки смогли рассмотреть работу хирурга. Боня выложила в блоге видео, на котором случайно показала результат операции.