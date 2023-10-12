Виктория Боня бесплатно показала обновленное лицо после пластики
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Телеведущая Виктория Боня на протяжении нескольких недель скрывала свое лицо, которое существенно изменилось после пластической операции. Эта тема настолько широко освещалась в Сети, что она даже решила на ней заработать и стала просить деньги за фото ее новой внешности. Однако в итоге поклонники увидели кумира бесплатно.
В личном блоге Боня вышла на связь с подписчиками, как и обычно в очках. Ведь главная интрига заключается в том, как изменился разрез глаз артистки. Напомним, что она легла под нож хирурга ради эффекта «лисьих глазок». Но в этот раз Виктория совершила ошибку, и на одном из кадров фанаты смогли разглядеть ее лицо полностью.
Отметим, что в ролике можно заметить, что отек вокруг глаз у бизнесвумен почти полностью спал, и выглядит теперь все вполне нормально. Однако размер как будто немного уменьшился. К слову, теперь поклонники Бони могут не платить 1300 рублей, чтобы увидеть ее изображения после пластики.
Ранее работу звездного хирурга оценила подруга телеведущей дизайнер одежды Эмма Салимова. Она подчеркнула, что еще необходимо время для восстановления, однако уже сейчас видно, что Виктория стала выглядеть еще лучше, чем раньше.