Виктория Боня бесплатно показала обновленное лицо после пластики

Телеведущая Виктория Боня на протяжении нескольких недель скрывала свое лицо, которое существенно изменилось после пластической операции. Эта тема настолько широко освещалась в Сети, что она даже решила на ней заработать и стала просить деньги за фото ее новой внешности. Однако в итоге поклонники увидели кумира бесплатно.

В личном блоге Боня вышла на связь с подписчиками, как и обычно в очках. Ведь главная интрига заключается в том, как изменился разрез глаз артистки. Напомним, что она легла под нож хирурга ради эффекта «лисьих глазок». Но в этот раз Виктория совершила ошибку, и на одном из кадров фанаты смогли разглядеть ее лицо полностью.