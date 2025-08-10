Виктория Боня ужаснулась внешним видом своих ног. Об этом стало известно из соцсетей.

Виктория Боня решила рассмотреть свои ноги и поделилась видео с процессом со своими подписчиками. Знаменитость во время записи ролика расстроилась — она обнаружила возрастные изменения в виде целлюлита.

«Я думала, я еще молодая и красивая, что-то не припомню такого. Сейчас сижу дома и понимаю, что у меня вот так вот всё выглядит. Это что, девочки, это уже, как говорится, старость или что это такое? Может быть, кто-то сталкивался, может быть, кто-то знает? Ну, как бы, что за фигня?» — задалась вопросом она.

Впрочем, комментаторы поспешили успокоить 45-летнюю телеведущую: «Виктория, это называется здоровые и красивые ноги», «Виктория, мне 30, у меня всё в разы хуже».

Поддержала в комментариях Боню и Айза, которая заявила, что это нормально.

