«Пытается сделать ее невменяемой»: Виктория Боня осудила любовника Дибровой за действия в адрес жены

Виктория Боня встала на защиту Елены Товстик, муж которой предположительно ушел к Полине Дибровой. Телеведущая считает, что Роман Товстик пытается выставить жену неадекватной.

Экс-участница «Дома-2» отметила, что Дибров переживет этот сложный период, но матери шестерых детей, одному из которых всего лишь год, будет очень непросто справиться без поддержки.

По мнению Виктории, женщинам нужно проявить солидарность по отношению к жене предпринимателя. Боня считает, что вице-президент сетевой компании построил бизнес рядом с супругой, а теперь «хочет уйти так гадко и некрасиво». Как пояснила знаменитость, Елена находится в полном шоке.

«У нее нет этого ресурса, у нее нет такого количества денег, — объясняет Боня. — Но у нее есть друзья, есть женская поддержка, есть моя аудитория. Я хочу, чтобы мы не позволили ее неверному супругу и непорядочному человеку, который пытается сделать ее невменяемой, отнять ее детей».

Участница реалити-шоу «Выжить в Дубае» уверена: Товстик хочет отнять детей у Елены, чтобы не платить огромные алименты.

Напомним, 29 июля появились сообщения о том, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с 36-летней женой после 16 лет брака из-за ее измены. Как оказалось, у Полины появился другой мужчина, который является миллиардером и близким другом семьи. После разразившегося скандала Роман Товстик объявил о разводе с женой, которая родила от него шестерых детей.

Ранее Виктория Боня заявила, что Полина Диброва и ее любовник поступили «очень подло, низко и бесчеловечно».