Виктория Боня унизила хирурга, который 1,5 года назад испортил внешность ее мамы. Модель вспомнила про неудачную пластику родительницы в соцсети.

1,5 года назад мама Бони сделала операцию, после которой у нее остались шрамы на шее и подбородке, а на лице возникли шишки. По словам знаменитости, родительницу оперировали бесплатно, но взамен попросили рекламу. Спустя 1,5 года Виктория выполнила обещание, показав честные снимки мамы, у которой начался некроз тканей.

«Слава Богу все обошлось без заражения крови. Рана затянулась, когда из нее вытекла черная жидкость с гноем. Также появились шишечки от липофилинга — жир, который врач добавил маме в лицо. Раньше не решилась делать рекламу, мама слишком долго ходила с дырой в щеке, поэтому делаю, как положено, спустя год», — написала модель.

Виктория высмеяла хирурга, заявив: если подписчики хотят подобного «результата», то могут обращаться к нему.

К слову, пользователи Сети заступились за Викторию и отметили, что та правильно делает, рассказывая правду.

«Какой ужас, бедная мамочка. Этого врача впору называть мясником», — написали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня столкнулась с дебоширом в самолете по пути в Монако. Подробности читайте в этой новости.