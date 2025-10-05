Виктория Боня удивила подписчиков прической, уложенной с помощью Кока-колы. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Виктория Боня продемонстрировала в блоге лайфхак с укладкой волос. Она смочила расческу Кока-колой и причесала свои волосы. По словам знаменитости, этот напиток сможет заменить лак для укладки волос.

Знаменитость рассказала, что прилетела в Дубай на открытие ресторана, куда ее пригласили. Для выхода в свет Боня выбрала черное платье, а на груди красовалось массивное украшение с камнем. По словам звезды, лайфхак для волос она знала еще с детства — но тогда использовали сахар, разведенный в воде.

«Когда парикмахер не явился по назначению. Кто в детстве делал сахар с водой вместо лака для волос?» — спросила подписчиков она.

В комментариях пользователи действительно вспомнили, что использовали когда-то сахар для укладки: «Делали. Начес челки и брызгали водой с сахаром», «И кудри раньше делали на сахарную воду!».

