НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 ноября 2024, 17:30
1 мин.

Виктория Боня стала пациенткой пластического хирурга, которого Лолита Милявская назвала мясником

Хирург Тимур Хайдаров намекнул, что может прооперировать Викторию Боню.
Виктория Боня стала пациенткой пластического хирурга, которого Лолита Милявская назвала мясником

© Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров, которого обвиняли в некачественно выполненных операциях, намекнул, что его новой клиенткой стала блогер и телеведущая Виктория Боня.

«Проконсультировались. Скоро приступим…», — сообщил хирург в своем блоге, не уточнив подробностей.

При этом неизвестно, кому именно могли понадобиться услуги Хайдарова - самой Боне или ее матери, которая стала жертвой пластического хирурга в Дубае. У женщины на лице и шее остались огромные шрамы.

Тимур Хайдаров прославился после того, как сделал ряд пластических операций певцу Филиппу Киркорову. 57-летний артист так хвалил врача, что к нему стали обращаться многие звезды шоу-бизнеса. В июле 2023 года певица Слава заявила, что легла под нож Хайдарова и получила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». К ней присоединилась Любовь Успенская, которая также осталась недовольна результатом пластики.

Ранее певица Лолита Милявская назвала Тимура Хайдарова мясником в ответ на его совет сменить пластического хирурга. Врач указал исполнительнице хита «На Титанике» на проблемы с подбородком.

Источник фото:Shootpix/ABACA/Abaca/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Виктория Боня
пластическая операция
Лолита Милявская
новости шоу-бизнеса
Тимур Хайдаров