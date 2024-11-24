Виктория Боня стала пациенткой пластического хирурга, которого Лолита Милявская назвала мясником

Скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров, которого обвиняли в некачественно выполненных операциях, намекнул, что его новой клиенткой стала блогер и телеведущая Виктория Боня.

«Проконсультировались. Скоро приступим…», — сообщил хирург в своем блоге, не уточнив подробностей.

При этом неизвестно, кому именно могли понадобиться услуги Хайдарова - самой Боне или ее матери, которая стала жертвой пластического хирурга в Дубае. У женщины на лице и шее остались огромные шрамы.

Тимур Хайдаров прославился после того, как сделал ряд пластических операций певцу Филиппу Киркорову. 57-летний артист так хвалил врача, что к нему стали обращаться многие звезды шоу-бизнеса. В июле 2023 года певица Слава заявила, что легла под нож Хайдарова и получила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». К ней присоединилась Любовь Успенская, которая также осталась недовольна результатом пластики.

Ранее певица Лолита Милявская назвала Тимура Хайдарова мясником в ответ на его совет сменить пластического хирурга. Врач указал исполнительнице хита «На Титанике» на проблемы с подбородком.