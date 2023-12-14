Виктория Боня сообщила, что ее мама видела Майкла Джексона после смерти в Монако. Об этом информирует издание The Voice со ссылкой на шоу «Злые языки».

Майкл Джексон скончался в 2009 году. Тогда артист выпил перед сном препарат, который помогает расслабиться. Действие лекарства оказалось настолько сильным, что после него кумир миллионов уже не проснулся. Поклонники артиста считают, что его смерть является фейковой. Как выяснилось, такого же мнения придерживается и мама Бони.

В эфире шоу «Злые языки» модель заявила, что ее мама неоднократно видела Джексона после смерти на пляже в Монако. «Я увидела перед собой мокасины. Поднимаю взгляд — колени, руки в перчатках, черные брюки. Дальше вижу лицо. Его губы были плотно сжаты, кожа сероватая», — высказалась родительница Бони.

Виктория сообщила, что сперва она не поверила словам мамы. Однако она отметила, что женщина была очень убедительна в своих высказываниях. Существует вероятность, что мама модели обозналась и встретила двойника Майкла.

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