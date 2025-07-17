Дочь Виктории Бони предложила отдать маму «sugar daddy» ради богатой жизни

Блогер и телеведущая Виктория Боня поделилась в личном блоге коротким видеороликом, в котором запечатлела диалог с 13-летней дочерью Анджелиной. Девочка предложила продать мать ради поездки в Дубай и «богатого образа жизни».

Как рассказала сама Боня, дочь потребовала отвезти ее в Дубай, чтобы полакомиться фастфудом — жареными куриными крылышками и грудкой, а также картошкой фри с соусом. При этом Анджелина подчеркнула, что хочет лететь бизнес-классом и заселиться в отель, стоимостью 3 тысячи долларов (233 тысячи рублей по текущему курсу -прим. «Страсти») за ночь.

В итоге Боня посчитала, что поездка обойдется им примерно в 3 миллиона рублей. Она возмутилась, что это слишком дорого, тем более, ради фастфуда.

В ответ на возражения звездной матери, Анджелина невозмутимо заявила, что это просто rich lifestyle (богатый образ жизни).

«И где его взять? Rich lifestyle?» — спросила Виктория.

Анджелина, не задумываясь, предложила отдать маму на неделю какому-нибудь sugar daddy. После этих слов Боня поинтересовалась, шутка ли это, и громко засмеялась вместе с дочерью.

Пользователи Сети раскритиковали диалоги Виктории с дочерью-подростком, которые она сама же публикует. Некоторые даже сравнили наследницу Бони с американской светской львицей Перис Хилтон.

«Вообще, очень мощный разгон от продажи ботинок до продажи мамы», - отметили комментаторы.

Недавно Анджелина взяла у Бони ботинки Alexander McQueen и продала за 300 евро. При этом Виктория даже не успела их ни разу надеть. По словам блогера, она купила их за 700 евро.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на траты своей 13-летней дочери. Звезда призналась, что у подростка в день уходит по 100 евро. Деньги уходят на такси и фастфуд.