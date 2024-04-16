Виктория Боня раскрыла свою зарплату в реалити-шоу «Дом-2»

Телеведущая и модель Виктория Боня является одной из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2». В беседе с Teleprogramma.pro знаменитость рассказала о съемках в проекте и рассекретила свою зарплату в «Доме-2».

Многие звезды проекта говорили, что новые участники «Дома-2» первые три месяца вообще не получали никаких выплат. Виктория Боня подтвердила эти слова. По словам модели, после трех месяцев в шоу ей заплатили 3000 рублей.

«Если ты продержался три месяца, то зарплата была тысяча долларов в месяц. Через три месяца на карточку падали сразу три тысячи, но в рублях», — рассказала Виктория Боня.

Однако телеведущей удалось увеличить свою зарплату на проекте.

«И где-то через полгода я сказала, что ухожу из шоу, потому что это вообще копейки, они ничего не меняют в моей жизни. И мне говорят: «Ой, что вы, мы первым участникам первого состава платим еще сверху пять тысяч долларов». То есть итоговая зарплата шесть тысяч долларов в месяц. Надо было, конечно, мне это раньше сделать», — поделилась модель.

Как утверждает Виктория Боня, получающих высокую зарплату было немного. Знаменитость отметила, что это были участники, которые уже долго были на проекте.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня потеряла интерес к брендовым вещам и решила сосредоточиться на более крупных покупках.