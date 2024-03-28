«Градус повысился»: Виктория Боня потеряла интерес к брендовым вещам и мечтает купить самолет

Блогер Виктория Боня призналась, что никогда не считает деньги, если решила совершить какую-то покупку. Она заявила, что внесла предоплату за шикарную виллу, но не стала уточнять, где она будет построена.

«Если я понимаю, что что-то хочу, то нет даже мысли о подсчетах. Я никогда не считаю. Но в последнее время нет желания тратить. Больше впечатляет восхождение в горы, чем покупки. Я поняла, что буду покупать дома. Градус повысился. Сейчас я внесла предоплату за виллу. Как она приобретется, построится все расскажу, пока не буду», - приводит StarHit слова Бони.

Блогер также подчеркнула, что перестала тратить деньги на брендовые вещи и уже полгода ходит с одной сумкой.

«Поняла, что покупки, которые меня сейчас интересуют — дома, вилла, потом самолет», — заверила Виктория.

Блогер также добавила, что все деньги зарабатывает сама, хотя многие уверены, что у нее есть состоятельные поклонники.

«Кто-нибудь уже взял бы меня на содержание, я не против», — в шутку сказала Виктория.

Ранее 44-летняя Боня отправилась на шопинг в Дубае. Модель посетила брендовый магазин Miu Miu и примерила джинсовое платье за 170 тысяч рублей. Также Виктория поинтересовалась мнением подписчиков о сарафане. Более 88% фолловеров не оценили образ знаменитости.