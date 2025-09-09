Виктория Боня раскрыла стоимость своей экспедиции на Эверест

Блогерша и модель Виктория Боня рассказала, что ее восхождение на Эверест оказалось очень дорогим. Она потратила на путешествие почти 13 млн рублей. Об этом она сообщила в беседе с ПСЖР.

Эти деньги, а если точно, то $160 000, ушли на саму организацию экспедиции, страховку, жизнь в палатке и работу гида. Отмечается, что стоимость перелета, снаряжения и других вещей в эту сумму не входит.

Само восхождение длилось больше месяца. Дорога до базового лагеря заняла неделю, и там Боня серьезно заболела.

«Было так плохо, что я впервые заплакала в горах не от счастья, а от боли и усталости. Насыщение крови кислородом упало до 55%, с такими показателями обычно попадают в реанимацию», – вспомнила женщина.

Из-за болезни блогершу на неделю отправили лечиться в столицу Непала, но потом она смогла вернуться и продолжить восхождение.

Больше всего во время экспедиции ее мучила местная еда.

«В какой-то момент просто не могла видеть непальскую еду, особенно дал-бат. Приходилось раз в пару дней ходить к другим альпинистам подъедать их борщ и щи», - призналась звезда соцсетей.

