Виктория Боня раскрыла личность нового бойфренда и напомнила об обещании не заводить романов с русскими

Популярный блогер Виктория Боня практически восстановилась после пластической операции на лице и отправилась отдыхать на Мальдивы с новым возлюбленным, имя которого предпочла не называть. Ранее она пообещала никогда не заводить романов с русскими мужчинами и заверила, что не нарушила данного себе слова.

Издание Woman.ru выяснило, что таинственным возлюбленным Бони оказался 30-летний уроженец Якутии Руслан Гасанов. Именно его блогерша сфотографировала со спины и опубликовала в своих соцсетях.

Как пояснила сама Боня, Гасанов по национальности цыган, поэтому слово свое она не нарушила и романов с русскими не заводила. Она также призналась, что встретила молодого человека в Израиле и между ними сразу завязались теплые отношения.

Неожиданно к разговору присоединился и сам Руслан. Он выхватил у возлюбленной телефон и заявил, что познакомился с ней во Вселенной и вообще рожден, чтобы любить Боню. При этом молодой человек засмущался, когда его попросили рассказать о себе, и ответил, что ему не о чем сообщить журналистам.

«Чтобы вам было понятно и проще, я родился, чтобы любить Вику. Наши отношения продолжаются более двух лет, плюс-минус, — заявил Гасанов.

Он также признался, что до встречи с 43-летней Боней был женат, но подчеркнул, что это история вчерашнего дня.

Отметим, что еще весной прошлого года Гасанов отдыхал вместе с женой на Бали. Однако сейчас супруги уже не подписаны друг на друга в социальных сетях, поэтому неизвестно, что между ними произошло.

Ранее мы писали, что Руслан Гасанов живет в Дубае. Он заработал состояние на криптовалюте.