Стала известна личность нового бойфренда Виктории Бони: миллионер младше модели на 13 лет

43-летняя модель Виктория Боня долго не смогла скрывать от поклонников и журналистов личную жизнь. Недавно она показала в блоге своего нового бойфренда, и СМИ довольно быстро вычислили его личность. Им оказался миллионер Руслан Гасанов, который, к слову, младше телеведущей на 13 лет.

Чтобы справиться со стрессом после операции на лице и давлением, которое на нее обрушилось из-за пластики в целом, Боня приняла решение улететь на приватный остров на Мальдивах. Но не одна, а вместе с новым возлюбленным. Об этом Виктория рассказала лично, продемонстрировав мужчину со спины и назвав его «папиком».

Впрочем, данное определение ему действительно подходит, но не из-за возраста, а из-за количества денег. По данным Super, Руслану 30 лет, родился он в Якутии, но сейчас живет в основном в Дубае. А заработал свое состояние Гасанов на криптовалюте. Сомневаться в том, что на Мальдивах с Викторией именно этот миллионер, не приходится, ведь у мужчины, которого сфотографировала модель, точно такие же тату, как и у Руслана.

Отметим также, что до недавнего времени бизнесмен был женат. Еще весной прошлого года он отдыхал вместе с женой на Бали. Однако сейчас супруги уже не подписаны друг на друга в социальных сетях, поэтому неизвестно, что между ними произошло.

Ранее Виктория Боня призналась, что спустя месяц после пластики ее лицо все еще перекошено.