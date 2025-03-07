Виктория Боня раскритиковала задержанную за неуплату налогов Митрошину. Об этом стало известно из соцсетей.

Виктория Боня прокомментировала задержание блогера Саши Митрошиной. Знаменитость оставила осуждающий комментарий в соцсетях, в котором обвинила в бедах саму блогершу.

«Ну зачем себя так наказывать? Ну плати ты налоги и спи спокойно!» — написала она.

Напомним, Сашу Митрошину, которая занимается продажей курсов в Сети, задержали 7 марта в Сочи во время прохождения пограничного контроля. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на 127 миллионов рублей и дроблении ИП. Блогерше может грозить до семи лет лишения свободы.

При этом в июле 2024 года СМИ публиковали новости о том, что Митрошина погасила все долги перед налоговой, а ее счета разблокированы.

Ранее мы писали о том, что блогер Митрошина перед задержанием в Сочи пошутила на тему неуплаты налогов.