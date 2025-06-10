Виктория Боня призналась, что ее домогался «старый и вонючий» режиссер в США

Блогерша Виктория Боня призналась, что несколько лет назад ее домогался режиссер в Голливуде. По словам телеведущей, она вовремя поняла, к чему все идет, и сбежала от мужчины. Об этом она рассказала в Rutube-шоу «Злые языки».

В 2001 году Виктория мечтала покорить США и стать актрисой. Как отметила звезда соцсетей, таких девушек в Лос-Анджелесе полно, и в то время был сценарий, который предлагали всем начинающим артисткам. Дошел он и до Бони, и она получила приглашение на ужин с режиссером.

«Режиссер старый, просто вонючий пригласил меня на ужин. Я такая: «Ну, класс!» Он подвозит меня к моему дому и кладет руку на мою коленку, мол, пойдем. Я такая: «Чего?!» А я гордая, красивая, сочная, молодая, русская сибирячка! Я его послала. Ну и он мне больше не звонил никогда», - поделилась Виктория.

Карьера актрисы у Бони так и не сложилась, но, тем не менее, она смогла пересечься с известным кинопродюсером Харви Вайнштейной. По словам блогерши, он тоже хотел провести с ней ночь, но она отказалась. Виктория рассказывала, что он пригласил ее в свой номер, но как только она увидела его большой живот, то сразу сбежала.

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