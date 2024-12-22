Виктория Боня прилетела в Саудовскую Аравию ради украинского боксера Усика

Соперник украинского спортсмена после поражения заявил, что судьи подарили победу Усику.

«Мне кажется, я выиграл оба поединка, но возвращаюсь домой с двумя поражениями. Тут уж ничего не поделаешь. Мне остается только биться изо всех сил. До конца своих дней я буду считать, что выиграл этот бой», - приводит слова Тайсона Фьюри газета «Ведомости».

Ранее 45-летняя Виктория Боня призналась, что выпустила бракованную косметику. Знаменитость пожаловалась на проблемы в бизнесе в соцсети.