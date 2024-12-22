Виктория Боня прилетела в Саудовскую Аравию ради украинского боксера Усика
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Блогер Виктория Боня прилетела в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать оскорблявшего россиян и назвавшего Россию врагом украинского боксера Александра Усика в бою против британца Тайсона Фьюри.
«Тем временем я прилетела в Саудовскую Аравию на бой Usyk против Fury реванш», — написала Виктория в своем Telegram-канале.
После победы украинца Боня поспешила поздравить его, отметив, что бой был «прекрасный».
«Поздравляю! Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!» — сказала Боня.
Она также опубликовала фотографию, на которой позирует с чемпионским поясом Усика.
Соперник украинского спортсмена после поражения заявил, что судьи подарили победу Усику.
«Мне кажется, я выиграл оба поединка, но возвращаюсь домой с двумя поражениями. Тут уж ничего не поделаешь. Мне остается только биться изо всех сил. До конца своих дней я буду считать, что выиграл этот бой», - приводит слова Тайсона Фьюри газета «Ведомости».
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