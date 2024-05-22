«Если есть желающие, я их поздравляю»: продающую билеты на Каннский кинофестиваль Боню причислили к мошенникам

Блогер Марьям Тилляева рассказала о мошеннических схемах на Каннском кинофестивале, на который хотят попасть многие знаменитости, а также неизвестные люди. Упомянула она и телеведущую Викторию Боню, решившую в этом году продавать проход на красную дорожку. По мнению бывшей жены Амирана Сардарова, экс-звезда «Дома-2» наживается на поклонниках, но она не берется ее судить.

Тилляева отметила, что попасть на кинофорум действительно непросто. Многие проходят аккредитацию вместе с кинокомпанией. Но, чтобы оказаться на знаменитой красной дорожке, можно и просто заплатить деньги. Правда, не всегда это срабатывает. Она подчеркнула, что человека могут «кинуть». Например, ему отправят одноразовый код для прохода, который уже мог кто-то использовать.

По словам Марьям, купить билет можно за пять тысяч долларов, поэтому она не понимает, почему Виктория Боня так завышает цену.

«Для меня, конечно, очень звучит шокирующе, как Виктория Боня за 30 тысяч долларов продает билеты на Каннскую кинодорожку, когда они в хорошем случае могут стоить пять тысяч долларов. Но если есть желающие, я их поздравляю», - рассказала блогер «Блокноту».

Напомним, что сама Виктория Боня заявляла, что продает билеты за семь-десять миллионов рублей.

Ранее Виктория Боня купила авиабилет в бизнес-класс за полмиллиона рублей.