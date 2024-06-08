Виктория Боня пожаловалась на усталость дочери от полета эконом-классом. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Виктория Боня вместе с дочерью накануне прилетели в Баку, Азербайджан. Знаменитость рассказала в блоге, что перелет для ее дочери выдался непростым.

«Всю ночь летели. Дочке взяли билет в экономе, она совсем устала», — рассказала она.

Знаменитость показала уставшую дочь, которая спала в зоне ожидания багажа. Позже Боня сняла видео из такси — в машине девочка тоже уснула.

Блогерша призналась, что раньше была в Азербайджане только один раз.

«Азербайджан, встречай!» — написала она в соцсетях.

О целях поездки Виктория Боня не рассказывает.

Ранее мы писали о том, что Викторию Боню заметили в компании немецкого модельера в Монако. Знаменитость показала, как проводит время в клубе вместе с Филиппом Плейном и его друзьями-иностранцами.