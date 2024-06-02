«Иду на ужин с Филиппом Плейном»: Виктория Боня замечена в компании немецкого модельера в Монако

Телеведущая и модель Виктория Боня, которая сейчас отдыхает в Монако, появилась на вечеринке в компании немецкого модельера Филиппа Плейна в Монте-Карло. Знаменитость поделилась кадрами с ужина в соцсети.

На опубликованных снимках Виктория Боня предстала в облегающем переливающемся платье-бюстье. Телеведущая распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Перед вечеринкой знаменитость поделилась видео в готовом образе рассказала о своих планах в личном блоге.

«Иду на ужин с Филиппом Плейном. Вот такое у меня сегодня платье. Я поняла, что очень люблю делать себе макияж. Такой как нюд, натуральный, очень рада, что я научилась. А завтра я лечу к Патрику Та в Турцию на мастер-класс по макияжу», — поделилась Виктория Боня.

Затем модель показала, как проводит время в клубе вместе с Филиппом Плейном и его друзьями-иностранцами.

На фото с вечера Виктория Боня прильнула к немецкому дизайнеру. Сама телеведущая называет основателя бренда Phillip Plein своим близким другом.

«Понять не могу, Вика реально так похорошела или это все-таки фильтры? Прямо вообще красотка стала», «Филипп расстался же с женой, вот и ушел в загул», «Кто бы что ни говорил, Вика — красотка, тем более сама себя сделала», — написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня потратила в бутике Chanel полмиллиона после скандала с брендом.