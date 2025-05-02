Виктория Боня попросила мать похоронить ее прах под деревом

Блогер Виктория Боня показала своим подписчикам в Telegram переписку с мамой. Она обсудила с ней тему похорон. Оказалось, что ведущая хотела бы лежать под деревом.

В переписке видно, что мама поинтересовалась у Виктории, оформила ли она страховку перед восхождением на Эверест. Блогер ответила, что не занималась этим вопросом, и заговорила о смерти.

Боня попросила, чтобы ее прах похоронили под деревом. Мать Виктории не согласилась и заявила, что будет держать его дома. При этом, по словам ведущей, она не считает этот разговор странным.

«Обычный разговор с мамой. Если что, это не шутка», — написала блогер.

Ранее сообщалось, что Боня вернулась в базовый лагерь Эвереста. Она намерена продолжить опасное путешествие и покорить гору с другими альпинистами.