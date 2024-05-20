Виктория Боня помогла девушке, экономившей на памперсах ради покупки ее помады

Блогер Виктория Боня помогла девушке, которая рассказала, что экономила на памперсах для ребенка ради покупки ее помады. Напомним, подписчица написала Боне, что урезала себя и малыша в чем-то, зато купила масло для губ и почувствовала себя звездой в декрете.

Боню тронул отзыв девушки, хотя интернет-пользователи были возмущены, что мать экономила на малыше ради блеска. Блогер решила отправить запас подгузников.

«Я снабдила ее памперсами на 3 месяца и подарила еще два масла для губ», - рассказала Боня на своей странице в соцсетях.

Она не увидела ничего плохого в том, что девушка хочет быть красивой и пользоваться качественной косметикой. Также Боня объявила о скидке на масло для губ – вместо 2100 продукт будет стоить 1650 рублей.

Ранее блогер рассказывала об осложнениях у матери после пластической операции, сделанной в Дубае. Она призналась, что у родственницы «страшные последствия» после пластики. Женщина хотела омолодиться и сделать «лисьи глазки», отдав за операцию 9 млн.