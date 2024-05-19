«Немножко страшные»: Виктория Боня рассказала о последствиях пластики у 68-летней матери

Блогер Виктория Боня рассказала об осложнениях, возникших у ее 68-летней матери после проведенной в Дубае пластической операции. Женщина потратила около 9 миллионов рублей, желая омолодиться и сделать «лисьи глазки» как у знаменитой дочери.

«Мама моя не очень. Скажу сразу, у мамы плохие последствия после операции. Я бы даже сказала немножко страшные», — поделилась Боня в своем блоге.

Она с грустью констатировала, что изменить уже ничего нельзя, поэтому остается только ждать. При этом она не уточнила, какие именно осложнения возникли у ее пожилой родственницы.

Напомним, летом 2023 года сама Виктория Боня отправилась в Лос-Анджелес, чтобы сделать операцию у хирурга Чиа Чи Као, который преобразил Беллу Хадид и Кендалл Дженнер. За операцию блогерша отдала почти 24 миллиона рублей.

Позже Виктория призналась, что полгода плакала в подушку после операции из-за сильных отеков на лице. При этом Боня заверила, что вообще-то собиралась стареть красиво, как это делает певица Ирина Салтыкова, но соблазнилась на «лисьи глазки».