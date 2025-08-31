Виктория Боня похвасталась фигурой в Венеции и стала объектом насмешек

Блогер Виктория Боня приехала на остров Лидо, где проходит 82-й Венецианский международный кинофестиваль. Для водной прогулки на яхте она выбрала подчеркнувший фигуру наряд и стала объектом насмешек в Сети.

В личном блоге 45-летняя Виктория опубликовала видеоролик, на котором запечатлена в серой обтягивающей юбке-макси и красном топе со спущенными на плечи бретелями и глубоким вырезом в области декольте.

Волосы блогерша собрала в тугой пучок и дополнил образ ярким макияжем с акцентом на глаза.

Она с удовольствием позировала фотографам и демонстрировала подтянутую фигуру со всех ракурсов. При этом пользователи Сети обратили внимание на сильно округлившиеся бедра Бони. Комментаторы предположили, что Виктория использовала специальные накладки, чтобы визуально увеличить свои формы.