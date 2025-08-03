«Она сделала столько гадостей»: Боня пожаловалась на травлю со стороны Собчак

Блогер Виктория Боня пожаловалась на многолетнюю травлю со стороны журналистки и экс-коллеги по шоу «Дом-2» Ксении Собчак.

«Она сделала столько гадостей в мою сторону. А я всегда восхищалась Ксенией, она для меня человек с характером. Я сама всегда была белой вороной даже в школе», — разоткровенничалась Боня в интервью на YouTube-канале стилиста Aleko.

Виктория также вспомнила про слитые в Сеть переписки с телефона Собчак, из которых стало ясно, что журналистка всеми способами пыталась очернить экс-коллегу и закрыть ей путь в шоу-бизнес.

«Ульяна Сергеенко хотела пригласить меня на свой показ, а Ксения ответила, мол, фу, не надо ее никуда приглашать. Также там была переписка, где Ксения общается с редактором новостного портала. Редактор говорила, что не может плохое про человека написать, ведь у нее могут быть потом проблемы. Я понимала, что речь идет обо мне»,- рассказала Боня.

Она также затронула свою личную жизнь и заверила, что никогда не гналась за богатыми мужчинами. Виктория подчеркнула, что всегда советовала своим подписчицам в соцсетях становиться самостоятельными, так как «сегодня мужчина есть, а завтра его нет».

Вика не скрывает, что сейчас она одинока. 45-летняя знаменитость опровергла роман с теннисистом Маратом Сафиным и заверила, что их связывает лишь дружба.

Ранее психолог Вероника Степанова обвинила Ксению Собчак в разрыве Виктории Бони и сына миллионера Алекса Смерфита. Пара рассталась более восьми лет назад, несмотря на рождение ребенка. Якобы журналистка отправила отцу Алекса видео, на котором Виктория запечатлена с другим мужчиной. По мнению психолога, Боня не предназначена для серьезных отношений.