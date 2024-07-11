Виктория Боня показала нового бойфренда после новостей о романе Алекса Смерфита

Телеведущая Виктория Боня решила рассекретить новые отношения. Она опубликовала фото с таинственным спутником, личность которого пока неизвестна. Примечательно, что показала бойфренда блогер после того, как появились новости о романе ее бывшего возлюбленного Алекса Смерфита с моделью Алессандрой Амбросио.

Виктория – не одна из тех звезд, кто скрывает личную жизнь. Она охотно делится подробностями и фото, но любит интриговать поклонников. Например, она долго не показывает лицо бойфренда, чтобы аудитория гадала, кто же украл ее сердце. Не исключением стал и новый избранник. В личном блоге Боня поделилась снимком в объятиях мужчины, но пока не назвала даже его имени.

«Каждый имеет право на... (продолжи фразу)», - написала телеведущая в соцсети.