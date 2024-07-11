Виктория Боня показала нового бойфренда после новостей о романе Алекса Смерфита
© Starface.ru
Телеведущая Виктория Боня решила рассекретить новые отношения. Она опубликовала фото с таинственным спутником, личность которого пока неизвестна. Примечательно, что показала бойфренда блогер после того, как появились новости о романе ее бывшего возлюбленного Алекса Смерфита с моделью Алессандрой Амбросио.
Виктория – не одна из тех звезд, кто скрывает личную жизнь. Она охотно делится подробностями и фото, но любит интриговать поклонников. Например, она долго не показывает лицо бойфренда, чтобы аудитория гадала, кто же украл ее сердце. Не исключением стал и новый избранник. В личном блоге Боня поделилась снимком в объятиях мужчины, но пока не назвала даже его имени.
«Каждый имеет право на... (продолжи фразу)», - написала телеведущая в соцсети.
Теперь поклонники строят теории и пытаются по рукам узнать личность кавалера Виктории. К слову, недавно она намекала в блоге, что у нее роман с иностранцем, так что вполне вероятно, что таинственным незнакомцем окажется новый заграничный бизнесмен.
Напомним, что у Бони были отношения с миллионером-иностранцем Алексом Смерфитом. От него она родила единственную дочь, однако долго их роман не продлился. Сейчас они общаются только ради общего ребенка и, как утверждает Виктория, не следят за личной жизнью друг друга.
Ранее Виктория Боня отреагировала на новости о новом романе Алекса Смерфита.