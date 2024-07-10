«Не слежу за его отношениями»: Боня отреагировала на новости о романе Смерфита с ангелом Victoria's Secret

Телеведущая Виктория Боня отреагировала на новости о появлении новой девушки у ее бывшего Алекса Смерфита. Она заявила, что счастлива за них, и, если отношения серьезные, то модель Алессандра Амбросио будет «красивой мачехой» для ее дочери.

Роман миллионера со звездой Victoria's Secret все еще не подтвержден. Пара никак не комментирует снимки, сделанные папарацци на Ибице. Ничего не знает о переменах в личной жизни Смерфита и его бывшая невеста Виктория Боня. Она рассказала, что уже давно не следит за ним, но, если слухи правдивы, то она рада за него.

«Я не слежу за его отношениями, за его новостями, но Алекс видный и красивый парень. Так что не удивительно, что на него смотрят, и он сам смотрит на красивых женщин. <…> У Анджелины будет очень красивая мачеха, это будет классно», - цитирует слова Бони Woman.ru.

Напомним, что Алекс довольно неоднозначно отреагировал на снимки папарацци в Сети. Он опубликовал скриншот и написал: «Это все-таки случилось!». Однако больше он ничего не уточнил.

Ранее Виктория Боня намекнула на новый роман с иностранцем.