Виктория Боня показала личную переписку с дочерью после публикации пляжных фото

Блогерша Виктория Боня поделилась перепиской с 12-летней дочерью. Оказалось, что телеведущая часто спрашивает у Анджелины разрешения на публикацию фотографий в Сети.

После восхождения на гору в Гималаях Виктория отправилась на море, чтобы отдохнуть и подготовиться к новой экспедиции. В отпуске телеведущая часто делится контентом и, в частности, показывает себя, когда загорает. Многие ее поклонники считают такие снимки неподобающими для матери подростка. Однако Боня не видит в своих кадрах ничего плохого, так как ее дочь сама утверждает фото.

В личном блоге Виктория показала небольшой фрагмент из переписки с Анджелиной, где звездная мама советовалась с девочкой – стоит ли ей размещать фотографии в Сети. И школьница согласилась на публикацию.