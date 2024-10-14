Виктория Боня показала личную переписку с дочерью после публикации пляжных фото
© Vianney Le Caer/Invision/East News
Блогерша Виктория Боня поделилась перепиской с 12-летней дочерью. Оказалось, что телеведущая часто спрашивает у Анджелины разрешения на публикацию фотографий в Сети.
После восхождения на гору в Гималаях Виктория отправилась на море, чтобы отдохнуть и подготовиться к новой экспедиции. В отпуске телеведущая часто делится контентом и, в частности, показывает себя, когда загорает. Многие ее поклонники считают такие снимки неподобающими для матери подростка. Однако Боня не видит в своих кадрах ничего плохого, так как ее дочь сама утверждает фото.
В личном блоге Виктория показала небольшой фрагмент из переписки с Анджелиной, где звездная мама советовалась с девочкой – стоит ли ей размещать фотографии в Сети. И школьница согласилась на публикацию.
Единственную дочь Боня родила от бизнесмена Алекса Смерфита. Они долго были вместе, однако отношения так и не узаконили. После расставания с блогершей предприниматель предпринимал несколько попыток построить отношения, и сейчас, наконец, влюбился. Его девушкой является 25-летняя Анна Трифкович. Однако поведет ли он ее в ЗАГС – пока непонятно.
Ранее Виктория Боня призналась, что знакома с рэпером P. Diddy, которого обвиняют в торговле людьми.