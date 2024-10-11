«Бог отвел»: Боня откровенно рассказала об отношениях с рэпером P.Diddy

Рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) оказался в центре скандала — рэпера обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми. По поводу его ареста высказались звезды зарубежного шоу-бизнеса. Но, оказывается, с ним были знакомы и некоторые российские знаменитости. О первой встрече с музыкантом вспомнила телеведущая Виктория Боня.

Боня рассказала, что впервые встретила Комбса 20 лет назад в Майами. Тогда она была фанаткой рэпера и рассказала об этом близкому другу, который был лично знаком с P. Diddy. Приятель пригласил блогера на ужин в ресторан Nobu, где проводил время ее кумир.

Шон Комбс сидел с большой свитой в VIP-комнате, а Боня танцевала и веселилась. В один момент компания решила перейти в другой клуб, и вдруг на парковке случилась напугавшая ее ситуация. Со слов Виктории, P. Diddy ругался с парнем, который стоял на парковке со своей девушкой. Мужчины обменивались нелицеприятными словами.

Вспомнившая о перестрелках рэпера модель испугалась и поспешила уйти обратно в клуб. Когда Боня вернулась в Москву, музыкант спрашивал о ней и просил ему перезвонить.

Второй раз звезда встретилась с P. Diddy в 2003 году на отдыхе в Сен-Тропе. Она заметила рэпера в машине, проезжая мимо одного из местных бутиков. Увидев Викторию, он ее окликнул. Но внезапно подруга Бони резко нажала на газ и уехала.

«Проезжает метров 100−150, останавливается и говорит: „Ну все, иди к нему“. А я гордая девушка и отвечаю, что никуда не пойду. Сейчас я думаю, что тогда меня бог снова отвел от этого человека», — цитирует Боню Super.

Напомним, мать и дочери рэпера столкнулись с нападками перед заседанием суда. 84-летняя Дженис Смэлл Комбс пришла с внучками и услышала от людей, что «родила монстра».