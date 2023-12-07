Виктория Боня показала кольцо с бриллиантом и спровоцировала слухи о свадьбе, об этом сообщает Газета.Ru.

Блогерша недавно раскрыла личность своего возлюбленного — им оказался 30-летний предприниматель Руслан Гасанов. Мужчина владеет баром в Дубае.

В соцсетях Боня выложила видео с роскошным подарком в виде кольца с бриллиантом. Однако от кого он, остается загадкой. Сама блогерша рассказала, что давно мечтала о таком украшении.

«Мне уже давно снятся вещие сны, вчера ночью мне снились бриллианты, и сегодня я получаю это кольцо. В моей вселенной все работает именно так!» — рассказала она.

Впрочем, не все подписчики Виктории оценили роскошный подарок. Некоторые поспешили напомнить, что ее возлюбленный был женат во время знакомства с Боней: «На чужих несчастьях построить счастье не получится. Разве это нормально развести мужчину и разбить семью?».

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