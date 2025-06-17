Виктория Боня показала, как выглядит ведущий закрытый образ жизни Марат Сафин
© EAST NEWS
Блогерша Виктория Боня встретилась с теннисистом Маратом Сафиным, который ведет закрытый образ жизни. Поклонники отметили, что с годами спортсмен изменился, но не утратил своей привлекательности.
В личном блоге Боня опубликовала кадр, сделанный во время встречи с Сафиным и ее подругой. Они отмечали день рождения. Однако Виктория не стала уточнять, как прошел праздник и что ее связывает с Маратом. Напомним, что несколько лет назад в Сети обсуждали слухи о романе телеведущей со спортсменом, но официально они эту информацию не подтверждали.
К слову, в списке бывших возлюбленных Сафина большое количество отечественных знаменитостей. В том числе он встречался с Аидой Гарифуллиной – женой певца Алексея Воробьева. Также его избранницами были Дарья Жукова, Сильвия Торренс-Валеро, Елена Корикова и другие.
Сейчас же Марат предпочитает не появляться в медиаполе. Он не посещает светские мероприятия и отказывается от интервью. Известно лишь, что недавно он принял решение вернуться в спорт. Он начал тренировать нынешнюю звезду тенниса Андрея Рублева. Живет Сафин в основном за границей.
Ранее 45-летняя Виктория Боня похвасталась фигурой, надев платье дочери-подростка.