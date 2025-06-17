Виктория Боня показала, как выглядит ведущий закрытый образ жизни Марат Сафин

Блогерша Виктория Боня встретилась с теннисистом Маратом Сафиным, который ведет закрытый образ жизни. Поклонники отметили, что с годами спортсмен изменился, но не утратил своей привлекательности.

В личном блоге Боня опубликовала кадр, сделанный во время встречи с Сафиным и ее подругой. Они отмечали день рождения. Однако Виктория не стала уточнять, как прошел праздник и что ее связывает с Маратом. Напомним, что несколько лет назад в Сети обсуждали слухи о романе телеведущей со спортсменом, но официально они эту информацию не подтверждали.