16:55, 08 апреля 2023
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Боня продемонстрировала наряд невесты после заявления о новом возлюбленном
Новое лицо и наряд невесты: чем Боня удивляет поклонников после заявления о новом возлюбленном.
Фото: freepik
43-летняя Виктория Боня срочно прилетела из Европы в Москву к бьюти-мастерам. Модель уверяет, что только здесь может навести женскую красоту, передает «7Дней.ru».
Девушка сделала новую прическу, цвет волос и перманентный макияж. Звезда «Дома-2» намекнула, что новый возлюбленный положительно оценил образ.
Также Боня показала поклонникам новый наряд. Это белое платье с капюшоном из полупрозрачной ткани, напоминающий образ невесты.
Подписчики уверены, что девушка неспроста так оделась и пророчат ей скорую свадьбу.
Ранее мы писали, что Виктория Боня хочет родить ребенка.