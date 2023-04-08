Боня продемонстрировала наряд невесты после заявления о новом возлюбленном

43-летняя Виктория Боня срочно прилетела из Европы в Москву к бьюти-мастерам. Модель уверяет, что только здесь может навести женскую красоту, передает «7Дней.ru».

Девушка сделала новую прическу, цвет волос и перманентный макияж. Звезда «Дома-2» намекнула, что новый возлюбленный положительно оценил образ.

Также Боня показала поклонникам новый наряд. Это белое платье с капюшоном из полупрозрачной ткани, напоминающий образ невесты.

Подписчики уверены, что девушка неспроста так оделась и пророчат ей скорую свадьбу.

Ранее мы писали, что Виктория Боня хочет родить ребенка.